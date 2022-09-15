Москва, 15 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Незеркальные меры в качестве ответа на ограничения со стороны медиагигантов Запада на российский контент могут быть введены Россией. Об этом 15 сентября заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«У меня вопрос: вы как бы считаете, что мы не можем ответить незеркально? Можем, конечно, можем, будем, мы уже об этом говорили и предпринимали соответствующие шаги», — сказала она.

Также официальный представитель МИД РФ указала, что соцсети Запада в угоду своим хозяевам зачищают глобальное цифровое пространство от любых альтернативных властям США точек зрения и при этом цензуре в первую очередь подвергают российские аккаунты и ресурсы.

«Сейчас уже покусились на государственные официальные ресурсы, дипломатические аккаунты, учетные записи российских ведомств, наших загранучреждений», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что изъятия из односторонних санкций Запада для удобрений из России, о которых ранее объявили США и Евросоюз, на самом деле не работают.