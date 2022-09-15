Москва, 15 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня, 15 сентября, назвал экспедицию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» знаковым событием страны, которое укрепляет статус России как главной мировой арктической державы.

«Адмиралтейские верфи» Платформа «Северный полюс»

Михаил Мишустин обратился к участникам первой экспедиции ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс».

«Это знаковое событие для нашей страны позволит России укрепить свой статус главной мировой арктической державы. Спустя много лет мы вновь возвращаемся к использованию круглогодичных полярных станций на дрейфующих льдах», — подчеркнул премьер.

Кроме того, глава правительства поблагодарил разработчиков и конструкторов, которые внесли вклад в создание этого уникального судна и, несмотря на внешние ограничения, смогли выполнить сложнейший инженерный проект, опираясь на внутренние ресурсы, собственный опыт, квалификацию.

Отметим, что ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» стала третьим судном Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Контракт на проектирование и строительство платформы был подписан осенью 2018 года. 21 мая 2022 года «Северный полюс» вышел на ходовые испытания и передан в эксплуатацию в августе 2022 года. Судно может выдерживать экстремально низкие температуры, принимать на борту вертолёты типа Ми-8 АМТ (Ми-17). Платформа может развивать скорость не менее 10 узлов, а запаса топлива хватит примерно на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс» 1 сентября вышла в первый рейс. Перед отправкой состоялась церемония поднятия флага Российской Федерации.

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