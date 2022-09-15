Самарканд, Узбекистан, , 15:11 — REGNUM Попытки создания однополярного мира стали в последнее время совершенно уродливыми, для большинства стран они неприемлемы. Об этом президент России Владимир Путин заявил 15 сентября на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — подчеркнул российский лидер.

В ходе встречи с китайским лидером, которая состоялась на полях саммита ШОС, Путин заявил о готовности разъяснить позицию Москвы по кризису в б. УССР. Он дал высокую оценку сбалансированной позиции Пекина в связи с этим кризисом.

Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе. Москва твердо придерживается принципа одного Китая, заверил российский лидер.

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