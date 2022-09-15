Москва, , 15:04 — REGNUM Отступление под Харьковом наглядно показало, что эпоха «шоколада» в России и испытывает агонию, а новая реальность в столкновении с коварным врагом требует качественных изменений нашей стратегии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

Политолог отметил, что отступление России под Харьковом было следствием не прямого военного поражения, а применения нестандартных методов нажима на Россию, равно как и попытки ядерного шантажа на Запорожской АЭС. И в плане использования нестандартных методов наш враг далеко впереди.

«Они будут использовать всё. Все кривые методы, и тут преимущество на их стороне. Потому что в рамках этой реальности существует прозападная наша элита, которая вот так связана с этим Западом, и совершенно не собирается это разрывать… В условиях экзистенциальной угрозы мне это нытье и этот скулеж надоел. Лично мне как гражданину России, пенсионеру рядовому. Я хочу, чтобы все слышали, что надоело, и не мне одному. Потому что ситуация слишком серьезная. Потому что ясно, что проигрыш не войск, проигрыш стратегии», — заявил Кургинян.

Он отметил, что в сложившейся ситуации стратегию нужно менять до конца, в противном случае речь идет о конце Российской Федерации, а не о том, какого «договорняка» добьются через несколько месяцев и как кто снова будет жить в «шоколаде».