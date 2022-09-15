«Нытье и скулеж» элиты надоели! Не будет больше все «в шоколаде» — Кургинян
Москва, 15 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Отступление под Харьковом наглядно показало, что эпоха «шоколада» в России и испытывает агонию, а новая реальность в столкновении с коварным врагом требует качественных изменений нашей стратегии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Политолог отметил, что отступление России под Харьковом было следствием не прямого военного поражения, а применения нестандартных методов нажима на Россию, равно как и попытки ядерного шантажа на Запорожской АЭС. И в плане использования нестандартных методов наш враг далеко впереди.
Он отметил, что в сложившейся ситуации стратегию нужно менять до конца, в противном случае речь идет о конце Российской Федерации, а не о том, какого «договорняка» добьются через несколько месяцев и как кто снова будет жить в «шоколаде».