Москва, , 15:04 — REGNUM Заявленные Урсулой фон дер Ляйен задачи переговоров в Киеве — «обеспечивать сближение наших экономик и народов» — в любом случае уже не будут решаться в том виде, как это живописали жителям б. УССР на протяжении последних двух десятилетий, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Зеленский. ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тем более сомнительными кажутся слова главы Еврокомиссии, что «сближение» это происходит якобы уже по ходу движения б. УССР в Евросоюз.

Стоит напомнить, что в конце 2013 году президент Виктор Янукович в ответ на предложения России о вступлении в Таможенный союз отказался от долгое время готовившегося соглашения об ассоциации с ЕС.

Этот отказ и послужил для западнической и шовинистической оппозиции поводом к массовому неповиновению и государственному перевороту в феврале 2014 года.

При этом ассоциация с ЕС организаторами переворота сознательно истолковывалась ложно — как быстрое вступление в Евросоюз на правах привилегированного члена-получателя помощи.

Согласно посулам заводил майдана, это одновременно должно было привести к скорейшему росту уровня жизни и резкому повышению международного статуса государства.

Ничего подобного не только не произошло, но и не намечалось тогда. Ныне же перспектива полноправного членства в ЕС б. УССР категорически невыгодна находящейся в кризисе «старой Европе», имея привлекательность лишь для ряда восточноевропейских стран.

Эти могут рассчитывать на «добровольно-принудительное» превращение территории под властью киевского режима в свой рынок сбыта. Однако на сегодня, за время консультаций с новой главой Еврокомиссии, б. УССР продвинулась не в ЕС, а к собственной дезинтеграции и экономическому коллапсу.

Поэтому на пути хоть сколь-либо правового включения этой территории Евросоюз может стать крупнейшее государство Центральной Европы — Польша, имеющая собственные виды на политическое будущее «Кресов Всходних» и, возможно, некоторые поручения на сей счёт от Лондона и Вашингтона», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для проведения переговоров об экономическом сближении и выступлении киевского режима в Евросоюз.

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