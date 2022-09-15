Волгоград, 15 сентября 2022, 15:09 — REGNUM Церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, проходит 15 сентября в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде.
Орденами Мужества (посмертно) удостоены рядовой Владимир Бирюков, ефрейторы Иван Ержанов и Роман Карнаухов, младшие сержанты Александр Грушевой и Сергей Молоков, сержанты Олег Бозоров и Михаил Морозов.
Награды переда близким погибших героев заместитель военного комиссара Волгоградской области Сергей Юдин, сообщает издание «В1. ру».