Волгоград, 15 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, проходит 15 сентября в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде.

Триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва»

Орденов Мужества (посмертно) удостоены рядовой Владимир Бирюков, ефрейторы Иван Ержанов и Роман Карнаухов, младшие сержанты Александр Грушевой и Сергей Молоков, сержанты Олег Бозоров и Михаил Морозов.

Награды передал близким погибших героев заместитель военного комиссара Волгоградской области Сергей Юдин, сообщает издание «В1. ру».