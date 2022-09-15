Владивосток, , 15:02 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Адмирала» шайбы забросили нападающий Александр Горшков и защитник Либор Шулак. Вратарь Никита Серебряков сыграл «на ноль», отразив 32 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды семь очков. «Салават Юлаев» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с пятью очками.

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