Москва, 15 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Правительство вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской области и другими регионами. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Внешние санкции привели к ограничениям на транзит ряда грузов через территорию Литвы, к расширению использования альтернативных морских маршрутов», — заявил Мишустин.

«На эти цели в текущем году выделяется свыше 1,3 млрд рублей. Рассчитываем, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тыс. тонн грузов. Речь в том числе идёт и о нефти, и о нефтепродуктах. Об угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, а также автомобилях и мебели. Важно максимально оперативно организовать работу по распределению соответствующих субсидий между российскими судоходными компаниями», — указал он.