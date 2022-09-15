Москва, 15 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Центральные банки будут пересматривать свои валютные резервы в сторону большей диверсификации и постепенного отхода от доллара и однополярного мира международной торговли, основанного на долларе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

George Carter Доллары

«Доллар начинает все больше восприниматься как «токсичный» актив, — констатировала она. — После технического дефолта России в связи с невозможностью погашения ею долларовых гособлигаций в долларах по причине заморозки российских валютных резервов новые выпускаемые еврооблигации и прочие финансовые инструменты будут предусматривать в своих контрактных условиях возможность рассчитываться не только в долларах, но и в других валютах. Также центробанки будут пересматривать свои валютные резервы в сторону большей диверсификации и постепенного отхода от доллара и однополярного мира международной торговли, основанного на долларе».

По ее словам, доля США в глобальной экономике продолжает снижаться и центробанки будут искать альтернативные безопасные активы для размещения своих резервов.

«Совокупность вышеизложенных факторов и усиление этих деструктивных валютных тенденций могут явиться драйвером заката доллара», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, что доллар как основная мировая резервная валюта и всемирная расчетная единица находится под угрозой.