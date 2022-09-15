Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе, что нужно вынести на референдум вопрос о начале войне с Россией, было шуткой. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рустави 2».

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

«В этом заявлении был сарказм и доля иронии. Мы знаем, и это доказано исследованиями, что население Грузии против войны», — заявил лидер партии.

Он отметил, что в целом грузинский народ не боится войны, но в данном случае нужно оценивать свои ресурсы, а также последствия. Кроме того, Кобахидзе не хочет, чтобы грузины воевали с осетинами или абхазами.

Напомним, 13 сентября Кобахидзе обвинил Запад, киевский режим и грузинскую оппозицию в стремлении втянуть Грузию в войну с Россией. Он заявил, что это противоречит желанию народа, и предложил подтвердить своё заявление референдумом.

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