Москва, , 14:59 — REGNUM США находятся в состоянии стагфляции, а к этому добавляются еще проблемы резкой трансформации мировой финансовой системы, основанной на долларовом стандарте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Американская официальная инфляция огромная, а скрытая инфляция еще больше. США уже находятся в состоянии стагфляции, а к этому добавляются еще проблемы резкой трансформации мировой финансовой системы, основанной на долларовом стандарте, которая до этого уже много лет показывала свою неэффективность, и было понятно, что мир давно стоит на пороге перехода к новому мировому финансовому укладу, — сказала Степанова. — Доллар как основная мировая резервная валюта и всемирная расчетная единица действительно находится под угрозой. Мировая валютная система и до 2022 года двигалась по пути ярко выраженной фрагментации и регионализации мировой экономики. Теперь же беспрецедентные санкции против России, риски обвала мировых фондовых рынков, нарушение работы межгосударственных торгово-экономических соглашений, изменение торговых обычаев, норм и правил, ранее завязанных на долларе, ведет к изменению положения доллара США как главной мировой валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, какие факторы ускоряют темпы дедолларизации в мире.

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