Вашингтон, 15 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Законопроект, в рамках которого Россия объявляется страной-спонсором терроризма, внесли на рассмотрение американского Сената сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал, сообщает 14 сентября The Hill.

(сс) Gage Skidmore Линдси Грэм

Республиканец Грэм и демократ Блументал стремятся сделать Россию пятым дополнением к американскому списку государств-спонсоров терроризма, присоединившись к Северной Корее, Ирану, Сирии и Кубе. Если этот закон будет принят, Россия лишится суверенного иммунитета перед судами США, в страну также сократятся иностранная помощь и экспорт.

Недавно внесенный на рассмотрение закон «О статусе России как государства-спонсора терроризма» принимается по следам резолюции, принятой Сенатом в конце июля, в которой содержится призыв к госсекретарю Энтони Блинкену добавить в этот список Россию.