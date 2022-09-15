Москва, 15 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Торговые разногласия США с другими странами, ввод санкций и ограничений против Китая, России, Европы ускоряют темпы дедолларизации в мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Уже многие страны проводят постепенную политику дедолларизации своей экономики в виде сокращения долговых обязательств США в своих валютных резервах, внедрения новых биржевых товаров и продуктов с установлением котировок и расчетов в валютах стран-партнеров, роста доли резервов и расчетов в недолларовых валютах и наращивания инструментов хеджирования по отношению к доллару, — сказала Степанова. – Хотя доля доллара в валютных резервах по-прежнему занимает первое место в мире, его снижение в последние годы вполне очевидно. Страны полны решимости продолжать диверсифицировать свои валютные резервы».

Как отметила Степанова, в последние годы многие члены G20, такие как Китай, Франция, Германия и Россия, сократили использование долларов в торговых сделках, что позволило им проводить более сбалансированную внешнеторговую и валютную политику.

«Это отражает ослабление доверия к доллару. Торговые разногласия США с другими странами, ввод санкций и ограничений против Китая, России, Европы ускоряют темпы внедрения программ дедолларизации в мире», — подытожила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что гегемония доллара не устраивает большинство участников международных валютных и торговых отношений.