Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Доходы Санкт-Петербурга могут возрасти на 200-400 млрд рублей из-за переезда в город штаб-квартиры ПАО «Газпром». Об этом сообщил президент НИУ ВШЭ Александр Ходачек в ходе дискуссии на Петербургском международном газовом форуме, передаёт РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

Рост доходов в бюджет Петербурга будет достигнут за счёт переезда акционерного общества и регистрации в городе компаний группы «Газпрома». Большая часть доходов будет поступать за счёт аренды помещений компанией.

«200-400 млрд руб. — это годовые перечисления в доходную часть бюджета Петербурга, это и налог на прибыль, и налог на доходы физических лиц», — отметил Ходачек.

Напомним, что Петербург ожидает, что доходы в городской бюджет достигнут одного триллиона рублей. В Смольном заявили, что за восемь месяцев Петербург выполнил годовой план по доходам на 90%.