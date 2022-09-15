Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM На петербургской площадке Экспофорума в рамках масштабной выставки технологий, оборудования и услуг нефтегазовой отрасли компании и вузы Татарии разместили свои экспозиции. Их 15 сентября осмотрели заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов и глава РТ Рустам Минниханов.

Петербургский международный газовый форум Tatarstan.ru

Так, в павильоне ПАО «КамАЗ» прошла презентация нового полноприводного вахтового автобуса КамАЗ-6250, разработанный по заказу ПАО «Газпром». Автомобиль комплектуется различными вариантами двигателей внутреннего сгорания (дизельный, сжиженный природный газ или компримированный природный газ-КПГ). Также машина оснащена дополнительным запасом хода (для КПГ) до 550 км. Салон рассчитан на 32 пассажира. Универсальный кузов может использоваться в качестве передвижных лабораторий, переговорных офисов, медкабинетов, инженерных центров и пунктов управления.

Представители научных школ Татарии привезли на форум робота-подводника, который представляет собой мобильную телеуправляемую робототехническую плавучую платформу для диагностики технического состояния подводного перехода трубопровода.

В проекте также участвуют несколько предприятий, включая Казанский вертолетный завод.

Зеленодольский заводом имени А. М. Горького (входит в АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс») подписал договор с Крыловским государственным научным центром. Стороны договорились о строительстве первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах.

Напомним, XI Петербургский международный газовый форум проходит с 13 по 16 сентября.

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