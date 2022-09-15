Донецк, 15 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:15 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:10 боевики ВСУ обстреляли из Первомайского Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.