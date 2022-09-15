Москва, , 14:56 — REGNUM Гегемония доллара не устраивает большинство участников международных валютных и торговых отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Доллар © ИА REGNUM

«В обозримом будущем полный отказ от доллара в качестве мировой резервной и торговой валюты невозможен, — сказала Степанова. — Доллар по-прежнему удерживает статус базовой мировой валюты, так как США являются мировым лидером по ВВП. Доля доллара в общих валютных резервах всех стран — членов МВФ, несмотря на снижение в последние годы, остается преобладающей (около 60%). Рынки по-прежнему в основном зависят от доллара».

Но, как подчеркнула Степанова, глобальная тенденция к дедолларизации уже началась.

«Есть большой риск того, что в ближайшие годы доллар утратит свой статус основной резервной валюты, — сказала экономист. — Гегемония доллара не устраивает большинство участников международных валютных и торговых отношений. Какое-то время доллар продолжит оставаться резервной валютой, так как быстро перевести свои финансовые активы и действующие контракты инвесторам, центробанкам, предприятиям в другие резервные валюты не получится. Но возможное грандиозное падение мировых бирж, трансформация экономических связей, нарушение мировых договоренностей ускорит этот процесс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, что переход на расчеты в региональных валютах может приобрести глобальный характер.

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