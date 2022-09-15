Красноярск, , 14:56 — REGNUM Следователи в Красноярске устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

14 сентября около дома на улице Караульной в Красноярске было обнаружено тело 16-летней девушки. По данному факту в целях объективной проверки всех версий произошедшего следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительным данным, молодая красноярка находилась в арендованной квартире вместе с приятелями. С ней были 17-летняя девушка и двое 20-летних мужчин. Около 07:00 тело девушки нашла около дома случайная прохожая.

Мужчины задержаны, с ними проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевого главка МВД, в Красноярском крае за семь месяцев 2022 года зарегистрировано 26 771 преступление. Это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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