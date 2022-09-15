Москва, 15 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Стремление многих стран перейти на расчеты в национальных валютах вполне обоснованно, и этот переход действительно может приобрести глобальный размах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Переход на расчеты в региональных валютах действительно может приобрести глобальный размах, — сказала она. — Этому способствуют высокая волатильность курса традиционных резервных валют (доллара, евро, британского фунта), риски санкционных и прочих ограничений со стороны США, инфраструктурные сложности корреспондентских отношений внутри мировой банковской системы, когда некоторые банки ЕС и многие банки ЕАЭС с трудом проводят валютные транзакции в долларах и евро. Поэтому стремление многих стран перейти на расчеты в национальных валютах вполне обоснованно».

По ее мнению, страны могут начать более активно использовать национальные валюты в расчетах, если проведут интеграцию национальных платежных систем внутри региона, внедрят инструменты хеджирования валютных рисков, расширят сеть корреспондентских счетов банков и обеспечат биржевую ликвидность по прямым валютным парам.

«Технически и организационно это все возможно осуществить, осталось дело лишь за политической волей руководства самих стран по устранению внутренних барьеров», — подытожила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, РФ и Таджикистан активно обсуждают перевод расчётов между государствами на национальные валюты.