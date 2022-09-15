Ярославль, 15 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Пирогова заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Надежду Константинову. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Президент России (kremlin.ru) Награждение Надежды Константиновой

Торжественная церемония по случаю 100-летия со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России прошла 14 сентября в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Всего президент наградил 21 человека. Заслуги сотрудницы ярославского Роспотребнадзора отметили орденом Пирогова.