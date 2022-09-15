Москва, 15 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Фондовый рынок США продолжает находиться в перегретом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовая биржа США

«Во вторник 12 сентября рынок США рухнул на рекордные 4,3%. Такие обвалы очень редки и свидетельствуют о резкой смене настроения участников, ожиданиях форсированного повышения ставок со стороны ФРС. Несмотря на это падение, фондовый рынок США продолжает находиться в перегретом состоянии, капитализация публичных компаний к ВВП приближается к 200%, что намного превышает пузырь доткомов в 2000 году, — сказала Бондаренко. — На фоне отсутствия у ФРС успехов по контролю над инфляцией и отрицательных фактических ставок на долговом рынке США большие капиталы будут продолжать уходить с фондового рынка США в направлении тихих гаваней или высоких рисков/доходностей».

По ее словам, наблюдаемое падение можно рассматривать как начало долгосрочного тренда на сдувание пузыря, которое может продлиться до I квартала 2023 года и далее.

«В ближайшее время не стоит ожидать кардинального улучшения ситуации и роста на американском рынке — для этого просто нет свободных денег, а включение печатного станка лишь больше разгонит инфляционные ожидания, — полагает Бондаренко. — В текущей ситуации для американской экономики нет хорошего решения, придется выбирать из двух плохих, и, скорее всего, в жертву будет принесен фондовый рынок, который продолжит сдувание пузыря избыточной ликвидности и запустит череду банкротств. У ФРС осталось не так много возможностей повышать ставку, а ближайшее повышение, возможно, станет последним столь существенным повышением, которое осталось в запасе у регулятора, чтобы хоть как-то взять под контроль рост цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Дорофеев заявил, что в настоящее время размеры долговой проблемы в США несопоставимо больше, чем 50 лет назад.