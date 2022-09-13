Екатеринбург, 13 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыли главную агропромышленную выставку Уральского федерального округа. Она проводится в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

Официальный сайт Губернатора Свердловской области Межрегиональная агропромышленная выставка

Евгений Куйвашев в своём выступлении подчеркнул, что эта выставка является значимым событием для аграрной отрасли Уральского ФО. Она прочно зарекомендовала себя как современная коммуникационная площадка, где специалисты сельского хозяйства обмениваются опытом, перенимают лучшие практики и новейшие технологии, наращивают свои компетенции.

«Сегодня, когда вопросы продовольственной безопасности все острее звучат в глобальной мировой повестке, эффективное развитие отечественного сельского хозяйства приобретает особое значение», — сказал Евгений Куйвашев.

Свои лучшие достижения в сельском хозяйстве на выставке представляют все регионы, входящие в состав УрФО. Полпред Владимир Якушев отмечает, что они укрепили свой агропромышленный потенциал и сохранили высокие показатели самообеспеченности по основным видам продукции, среди которых картофель, молоко, яйцо и мясо.

Официальный сайт Губернатора Свердловской области На открытии межрегиональной агропромышленной выставки

«Справились с последствиями засухи 2020–2021 годов, с утроенной энергией внедряют современные агротехнологии. За каждым успехом стоит большой труд людей, занятых в сельском хозяйстве — всех вас — людей, которые не боятся трудностей и работают на совесть», — обратился к собравшимся Владимир Якушев.

На стенде Свердловской области представлены достижения крупных и малых производителей сельхозпродукции. Среди них Свердловская и Рефтинская птицефабрики, хлебокомбинат «Смак», свинокомплекс «Уральский», Ирбитский молочный завод, а также производитель иван-чая, чипсов из фруктов и овощей и варенья из сосновых шишек «Кипрей».

Официальный сайт Губернатора Свердловской области Продукция «Кипрей»

Также на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» в эти дни проводится международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал». Здесь представлены тепличное оборудование, сельскохозяйственная техника, семена и агрохимическая продукция, также запчасти и техника для полива. Кроме того, на выставке можно увидеть оборудование, ветпрепараты и корма для животноводства и птицеводства, а также продукты питания и напитки.

«Чтобы обеспечивать продовольственную безопасность не только Свердловской области, но еще и закрывать потребности всей страны, наши сельхозтоваропроизводители поставляют свою продукцию по всей России. Если говорить о производстве молока, мы в числе лидеров. Мы сегодня активно развиваем и животноводство. Только в 2022 году более 4 миллиардов рублей субсидий выделено на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Это очень важная тема, несмотря на то, что мы индустриальный регион, мы развивали и будем развивать сельское хозяйство», — отметил Евгений Куйвашев, общаясь с журналистами.

Официальный сайт Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

Добавим, Свердловская область полностью обеспечивает себя картофелем и яйцом. Обеспеченность молоком составляет 73%. На территории Свердловской области производятся практически все продукты питания. Основными отраслями перерабатывающей и пищевой промышленности являются мясная, молочная, хлебопекарная и масложировая.

Также на территории области успешно реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК Свердловской области». При этом сельскохозяйственная продукция экспортируется не в виде сырья. Основными странами, в которые поставляется уральская продукция, являются Узбекистан, Казахстан и Китай.

На поддержку местных аграриев в 2022 году было направлено более 4,3 миллиарда рублей. Государственная поддержка предоставляется по 21 направлению. Среди них — предоставление грантов «Агростартап» и грантов семейным фермам, «молочные» субсидии, поддержка хлебопекарных предприятий, субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов АПК и иные виды поддержки.