Ярославль, 15 сентября 2022, 15:02 — REGNUM В Ярославской областной думе уменьшат количество заместителей председателя. Проект постановления об этом опубликован на сайте органа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас у председателя думы пять заместителей, однако, при этом из пяти зампредов действующих только четверо, поскольку летом 2022 года депутатские полномочия сложил Сергей Якушев.
Напомним, пятое место заместителя председателя было введено в апреле 2021 года. Его заняла Ольга Хитрова.
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