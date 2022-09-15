Ярославль, 15 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Ярославской областной думе уменьшат количество заместителей председателя. Проект постановления об этом опубликован на сайте органа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Сейчас у председателя думы пять заместителей, однако, при этом из пяти зампредов действующих только четверо, поскольку летом 2022 года депутатские полномочия сложил Сергей Якушев.

«Решили перераспределить полномочия между остальными заместителями. Осталось работать год, проводить перетрубации нецелесообразно. Попробовали работать по новой схеме — никаких проблем нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Напомним, пятое место заместителя председателя было введено в апреле 2021 года. Его заняла Ольга Хитрова.