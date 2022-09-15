София, , 14:52 — REGNUM Официальная София заинтересована в продолжении масштабных переговоров с российским концерном Газпром о поставках в Болгарию природного газа из РФ. Об этом 15 сентября со ссылкой на заявление главы болгарского министерства энергетики Розена Христова сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Христова, на сегодняшний день Болгария рассматривает «любую возможность пополнения своих энергетических запасов в преддверии зимнего периода».

«Газпром для нас не является закрытой страницей, София будет продолжать соответствующие консультации с российскими партнёрами», — отметил, в частности, он. При этом болгарский министр посетовал на «отсутствие сиюминутного прогресса в подобных консультациях».

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о намерении осуществить план регулярной закупки голубого топлива из Азербайджана, а также приобрести партию сжиженного газа у США.