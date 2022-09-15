София, 15 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Официальная София заинтересована в продолжении масштабных переговоров с российским концерном Газпром о поставках в Болгарию природного газа из РФ. Об этом 15 сентября со ссылкой на заявление главы болгарского министерства энергетики Розена Христова сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Христова, на сегодняшний день Болгария рассматривает «любую возможность пополнения своих энергетических запасов в преддверии зимнего периода».

«Газпром для нас не является закрытой страницей, София будет продолжать соответствующие консультации с российскими партнёрами», — отметил, в частности, он. При этом болгарский министр посетовал на «отсутствие сиюминутного прогресса в подобных консультациях».

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о намерении осуществить план регулярной закупки голубого топлива из Азербайджана, а также приобрести партию сжиженного газа у США.