Москва, 15 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В условиях антироссийских санкций власти станы уделяют особое внимание к запросам бизнес-сообщества. Поддержать бизнес на всех этапах его развития призван национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Накануне, 14 сентября, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который упрощает процедуру добровольного закрытия компаний малого и среднего бизнеса.

Agency-kaluga Малый бизнес

Законопроект, разработанный Минэкономразвития совместно с ФНС, позволяет добросовестным предпринимателям ликвидировать в упрощенном режиме нефункционирующие предприятия и без ограничений продолжать заниматься бизнесом, информирует платформа мсп. рф.

Как отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, представившая законопроект депутатам, в настоящий момент процедура ликвидации неработающего бизнеса может занимать у предпринимателей до года. Новая процедура может сократить процесс втрое — до 3,5 месяцев.

В Минэкономразвития пояснили, из-за сложной и длительной процедуры ликвидации, которая действует в настоящее время, многие предприниматели предпочитали «бросать» нефункционирующие предприятия и ждать принудительного закрытия юрлица налоговым органом. А это в свою очередь на 3 года лишает владельца бизнеса права быть учредителем, участником или генеральным директором нового предприятия, а также есть риск административной ответственности за непредоставление отчетности.

Новая упрощенная процедура предусматривает для добросовестных предпринимателей однократное обращение с заявлением в регистрирующий орган. Для дальнейших действий налоговой службы участие заявителя не потребуется. При этом предприниматели не будут иметь ограничений на ведение дальнейшей деятельности.

«Тема правильная. Предприниматели часто и много об этом просили. А то открыть бизнес можно за день, а закрывать потом год», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Чтобы воспользоваться процедурой упрощенной ликвидации, предприятие должно соответствовать следующим условиям: состоять в Реестре субъектов МСП; не быть плательщиком НДС или быть освобожденным от его исчисления и уплаты.

Помимо этого, в ЕГРЮЛ не должно быть записи о недостоверности, а у юрлица — недвижимого имущества и транспортных средств, долгов перед кредиторами и бюджетом (по налогам, взносам, сборам и иным обязательным платежам). Также организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», представителям бизнеса также доступны альтернативные способы привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. Предпринимателям также открыт доступ к площадкам промпарков и технопарков.