Ташкент, , 14:51 — REGNUM В 2022 году поставки российского природного газа в Европейский союз снизятся на 50 млрд кубометров. Об этом 15 сентября заявил журналистам заместитель председатель правительства России Александр Новак на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году, по оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров», — сказал Новак.

Также вице-премьер РФ указал, что российская сторона ожидает, что политики в Европе с наступлением зимних холодов перейдут на более разумную позицию в вопросе о связанных со спецоперацией Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР антироссийских санкций.

«Они должны в первую очередь думать о тех, кто живёт там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал, что Европейский союз может оказаться на коленях в своих попытках ослабить русских.