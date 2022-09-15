Ташкент, 15 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В 2022 году поставки российского природного газа в Европейский союз снизятся на 50 млрд кубометров. Об этом 15 сентября заявил журналистам заместитель председатель правительства России Александр Новак на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В этом году, по оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров», — сказал Новак.

Также вице-премьер РФ указал, что российская сторона ожидает, что политики в Европе с наступлением зимних холодов перейдут на более разумную позицию в вопросе о связанных со спецоперацией Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР антироссийских санкций.

«Они должны в первую очередь думать о тех, кто живёт там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал, что Европейский союз может оказаться на коленях в своих попытках ослабить русских.