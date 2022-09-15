София, 15 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Стоимость среднестатистической потребительской корзины в Болгарии выросла по сравнению с 2021-м годом на 23 процента. Об этом 15 сентября со ссылкой на заявление председателя болгарской Госкомиссии по товарным биржам и рынкам Владимира Иванова сообщает софийская газета «Факты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

По словам Иванова, причиной резкого подорожания основных продуктов питания и предметов первой необходимости стали «общие инфляционные процессы» и скачок тарифов на коммунальные услуги.

«Болгары стали менее расточительными, сегодня они тратят деньги в основном на еду и медикаменты», — констатировал, в частности, он. При этом эксперт прогнозировал дальнейший рост цен в стране.

Напомним, в 2021-м году среднестатистическая болгарская семья из четырех человек тратила на еду около $200. Сейчас эта сумма превысила показатели в $248.