Москва, , 14:49 — REGNUM Российский агробизнес сможет сэкономить время на оформлении документов. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Подготовлены также поправки в законодательство о сельскохозяйственной кооперации. Они должны упростить процедуру включения сведений о такой некоммерческой структуре в реестр саморегулируемых организаций», — заявил Мишустин.

«Документы можно будет направлять не только на бумаге, но и в электронном виде. Появляются возможности корректировки предоставленных данных», — указал он.

По его словам, в законопроекте зафиксированы сроки внесения НКО в государственный реестр — пять рабочих дней.

«Получить выписку из него можно будет и онлайн», — добавил он.

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