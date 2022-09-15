Москва, 15 сентября 2022, 14:48 — REGNUM Из-за прекращения перевозок в б. УССР и уменьшения экспортных потоков в западном направлении, погрузка на сети РЖД в августе снизилась шестой месяц подряд, а с мая наблюдается снижение суточных ставок на рынке полувагонов, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

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Товарный состав
«По итогам 2022 года прогнозируется сокращение погрузки на сети РЖД на 3-7% г/г — потеря рынка ЕС не будет полностью компенсирована поставками в Азию. Эти факторы оказывают негативное воздействие на деятельность железнодорожных перевозчиков — спрос и ставки сокращаются, издержки повышаются.
Расширение железнодорожной инфраструктуры на Восток – это безусловный позитив для перевозчиков, но маловероятно, что представители отрасли будут рады финансировать расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, учитывая неблагоприятную рыночную конъюнктуру.
При этом стоит отметить, что в 2022 году тарифы уже были проиндексированы на рекордную для последних лет величину: в начале года — на 7,7%, а с 1 июня — на 11%. По средним расчетам получается, что среднесетевой тариф РЖД на конец 2022 года увеличится к декабрю 2021 года на 23,1% при прогнозе годовой инфляции менее 12%.
Тогда как долгосрочная программа развития РЖД предполагает, что ежегодная индексация тарифа до 2025 года должна составлять среднеарифметический индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за четыре года минус 0,1%.
Таким образом, видно, что индексация тарифа происходит не в соответствии с планом, и, более того, регулярно предлагаются дополнительные повышения», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «РЖД» планирует повысить стоимость грузовых железнодорожных перевозок на 9,8% с 1 января 2023 года.

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