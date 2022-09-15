Йошкар-Ола, , 14:48 — REGNUM В Йошкар-Оле отопительный сезон начнется 19 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр города Евгений Маслов.

Отопление

«Согласно прогнозу погоды, в воскресенье (18 сентября) отметка термометра достигнет +8 градусов, плюс ко всему начались дожди и стало холоднее. Нельзя допускать, чтобы люди мерзли в домах, поэтому было решено запускать систему теплоснабжения», — пояснил глава города.

Он заверил, что к началу подачи отопления в жилые дома городские службы полностью готовы. Котельные завершают пробные пуски тепла. После запуска процесса основная нагрузка ляжет на управляющие компании и ТСЖ, которые должны были подготовить внутридомовые системы теплоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, социальные объекты — школы, детские сады и больницы — в Йошкар-Оле начали отапливать с 13 сентября. По состоянию на утро 15 сентября, отопление подается в 68 детских садов, 31 школу и 11 медицинских учреждений.