Кострома, , 15:09 — REGNUM Костромским семьям при рождении или усыновлении четвёртого и последующих детей будут повторно выплачивать региональный маткапитал. Решение об этом 15 сентября приняли депутаты региональной думы.

Костромская семья

Размер выплаты составит 100 тысяч рублей. Получить её смогут семьи, пополнение в которых состоится с 1 января 2023 года. Оформить заявку можно в течение 1,5 лет со дня рождения или усыновления ребёнка.

Помощь будет предоставляться независимо от финансового положения семьи, но один из родителей должен проживать на территории региона не меньше года до рождения малыша. Потратить средства можно на любые цели.

Власти ожидают, что в 2023 году в семьях Костромской области на свет появятся 1235 детей, которые подарят им статус многодетных. Соответственно, на обеспечение меры поддержки бюджету области понадобится 123 млн рублей.

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