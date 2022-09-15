Бухарест, 15 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. С 15 сентября во всех государственных учреждениях Румынии введен запрет на использование компьютерных программ российского производства. Об этом передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Jeroen Bennink Компьютерная система

Согласно официальной информации, речь идет об антивирусных продуктах для современной электронной техники, а также графических системах. Соответствующий документ, ранее одобренный румынским парламентом, 14 сентября был окончательно подписан правительством и президентом страны.

Как отметили авторы идеи, нововведение позволит «защитить информационное пространство Румынии от влияния извне». «Наличие российского антивирусного программного обеспечения представляет собой уязвимость для кибербезопасности румынских госорганов», — говорится в сообщении кабмина Румынии.

Предполагается, что на организации, не удалившие из своих сетей российский контент, будут наложены крупные штрафы.