Бухарест, , 14:45 — REGNUM В парламенте Румынии зарегистрирован законопроект о запрете использования насекомых при производстве продуктов питания для населения. Об этом 15 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, инициаторами документа являются депутаты от крупнейшей румынской оппозиционной партии — «Альянс за союз Румын» (AUR).

По словам главы AUR Джордже Симиона, нововведение позволит «снизить риск смертности в государстве и обеспечить гражданам страны нормальное питание». «Необходимо положить конец агрессивной манипуляции извне, при которой нам навязывают еду в виде червей и личинок», — говорится в заявлении партии.

Предполагается, что новое предложение будет рассмотрено на ближайшем заседании высшего законодательного органа Румынии.

Напомним, на сегодняшний день в странах Европейского союза официально разрешено употреблять в пищу три вида насекомых — сверчков, мучных червей и кузнечиков. Всего в ресторанах восточной кухни широко используется до 2000 видов беспозвоночных членистоногих.