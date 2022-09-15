В Румынии предложили ввести запрет на употребление в пищу насекомых
Бухарест, 15 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В парламенте Румынии зарегистрирован законопроект о запрете использования насекомых при производстве продуктов питания для населения. Об этом 15 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, инициаторами документа являются депутаты от крупнейшей румынской оппозиционной партии — «Альянс за союз Румын» (AUR).
По словам главы AUR Джордже Симиона, нововведение позволит «снизить риск смертности в государстве и обеспечить гражданам страны нормальное питание». «Необходимо положить конец агрессивной манипуляции извне, при которой нам навязывают еду в виде червей и личинок», — говорится в заявлении партии.
Предполагается, что новое предложение будет рассмотрено на ближайшем заседании высшего законодательного органа Румынии.
Напомним, на сегодняшний день в странах Европейского союза официально разрешено употреблять в пищу три вида насекомых — сверчков, мучных червей и кузнечиков. Всего в ресторанах восточной кухни широко используется до 2000 видов беспозвоночных членистоногих.