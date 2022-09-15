Москва, 15 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Кишинёв принял политизированное решение о запрете авиарейсов в Россию, от которого пострадают в первую очередь молдавские граждане. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 сентября на брифинге.

Павел Ищенко ИА REGNUM Пассажирские трапы

Об официальной отмене воздушного сообщения с Россией, которое, как сообщало ИА REGNUM, должно было возобновится с 1 октября, ранее заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Решение Органа гражданской авиации Молдавии принято, по его словам, из соображений авиационной безопасности.

«А что это как не навязывание политической воли вопреки экономической целесообразности и истинным пожеланиям собственных граждан. Где здесь демократия? Это диктат», — подчеркнула Захарова.

По её словам, регулирование работы национальных авиакомпаний — внутреннее дело государства. Но в случае с Air Moldova решение властей бьёт в первую очередь по молдавским гражданам.

Более 220 тыс. из них имеют российское гражданство, молдавская диаспора в России насчитывает около 500 тыс. человек. В Кишинёве не хотят думать о последствиях решений, которые ни народу России, ни народу Молдавии не выгодны. Сугубо практические вопросы политизированы в угоду внешним силам и антироссийской повестке, добавила Захарова.

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