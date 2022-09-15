Москва, , 14:43 — REGNUM В Госдуме готовят к рассмотрению в осеннюю сессию законопроект, который установит новый порядок размещения в жилых домах оборудования интернет-провайдеров.

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«Монополиям интернет-провайдеров в жилых домах скоро придёт конец. Мы долго обсуждали изменения в закон о связи и пришли к общему знаменателю», — отметил в своём телеграм-канале глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Депутат рассказал, что часто, особенно в новых домах, управляющие компании или застройщики отказываются заключать договора сразу с несколькими операторами связи.

«Это противоречит не только здравому смыслу, но и праву жителей беспрепятственно получать информацию так, как им удобно. Кроме того, пандемия коронавируса заставила нас по-новому взглянуть на услуги связи, поскольку многие работали и учились онлайн, и качество связи было критически важным. Наш комитет предлагает изменения в закон, которые устанавливают новый порядок размещения в домах сетей и оборудования. Будет чётко и понятно», — добавил Пахомов.

По его словам, если хотя бы у одного человека в доме будет заключен договор с провайдером, компания сможет протянуть свои сети и установить оборудование.

«Главное условие — всё должно быть сделано строго по стандарту, чтобы никаких висящих проводов и безразмерных шкафов не было. Отказать можно будет только если для размещения нет технических условий, но объективно таких случаев будет совсем немного. Мы завершаем все процедуры, чтобы законопроект был рассмотрен уже этой осенью», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагалось создать недискриминационные условия доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов.

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