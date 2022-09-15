Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Лицензирование следует ввести в США для социальных сетей, таких как Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом сообщает 14 сентября The Washington Times.

Отозванная лицензия Tripp

Сенатор-республиканец из Южной Каролины отметил, что он работает с сенатором Джошем Хоули, республиканцем из Миссури, и Элизабет Уоррен, демократом из Массачусетса, над созданием комиссии или регулирующего органа, который будет »защищать потребителей различными способами». Одним из способов может быть введение лицензий, которые могут быть отозваны, если будет сочтено, что крупные технологические компании подвергают цензуре слишком много контента или не могут остановить преступную деятельность или иностранное вмешательство.

«Мы регулируем продажу акций. Мы регулируем продажу недвижимости, чтобы быть агентом по недвижимости, нужна лицензия. Вы должны получить права на вождение автомобиля», — сказал Грэм.

Компании-операторы социальных сетей, особенно Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находятся под пристальным вниманием Вашингтона за цензуру политической речи, создание того, что эксперты и законодатели назвали угрозой национальной безопасности, и столкнулись с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства.