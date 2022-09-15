Луганск, 15 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Киевские боевики предприняли попытку наступления по всему фронту, но оснований для паники нет. Об этом 15 сентября заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сказал Пасечник, заверив об отсутствии оснований для паники.

Он также добавил, что подразделения Народной милиции ЛНР и союзные войска гарантируют безопасность границ республики. Предпринятая ВСУ попытка контрнаступления все равно будет прекращена и разбита, заключил он.

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