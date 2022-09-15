Улан-Удэ, , 14:39 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на синоптиков.

Поля в снегу, Бурятия, сентябрь 2018 года Egov-buryatia.ru/minselhoz

По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 16 сентября по югу и юго-западу, днём по южной половине республики ожидаются сильные дожди. В южном Прибайкалье и юго-западных районах также возможен мокрый снег, с установлением временного снежного покрова.

«По северу местами небольшие дожди. Ветер восточный, днем с переходом на северо-западный 7-12, утром и днем в отдельных районах 15-20 м/с», — отметили в управлении.

В связи с этим жителям рекомендовано быть предельно осторожными. Водителей призвали по возможности отказаться от дальних поездок, туристов — от выхода на горные маршруты.