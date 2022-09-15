Москва, , 14:37 — REGNUM Правительство РФ создаст гибкое нормативное регулирование для аграриев. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня также рассмотрим ряд вопросов по созданию гибкого нормативного регулирования для аграриев. По поручению президента правительство продолжает работу по привлечению в оборот земель сельхозназначения. Такие участки не просто заброшены, но зачастую даже не оформлены должным образом за последние 30 лет», — заявил Мишустин.

«В ряде российских субъектов они составляли до четверти общей площади региона. Подготовлены изменения в закон, которые должны ускорить их возвращение в оборот — для этого уточняем порядок признания муниципальной собственности на невостребованной земельной доле, хозяева которой устранились от владения ими», — указал он.

По его словам, такие участки органы местного самоуправления смогут в течение двух лет передавать в аренду.

«Эти решения помогут предоставить предпринимателям десятки тысяч гектар земли для ведения сельского хозяйства. И позволит стимулировать деловую активность в российском агропромышленном комплексе, о важности которой говорил президент», — подчеркнул премьер-министр.

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