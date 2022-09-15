Псков, , 14:48 — REGNUM Перед пунктами пропуска в Псковской области на государственной границе РФ с Латвией и Эстонией стоят порядка 1800 грузовых машин, ожидающих въезда на территорию РФ. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Граница stephenwd4h0

Больше всего фур стоят на пунктах Баручки (825 машин), Куничина гора (467 машин) и Шумилкино (377 машин). Статистика приводится на 6:00 15 сентября.

Ситуация на выезде из РФ со стороны Псковской области за границу намного лучше. Больше всего грузовых машин стоят на пункте Убылинка (130 машин) и Шумилкино (125 машин).

С легковыми автомобилями обстановка обстоит совсем иначе. Там нет длинных очередей. Максимальное число «легковушек» стоят лишь на пункте пропуска Бурачки на выезд из России.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе Псковщины и Латвии задержаны наркодельцы из б. УССР