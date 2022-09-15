Псков, 15 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Перед пунктами пропуска в Псковской области на государственной границе РФ с Латвией, Эстонией и Белоруссией стоят порядка 1800 грузовых машин, ожидающих въезда на территорию РФ. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

stephenwd4h0 Граница

Больше всего фур стоят на пунктах Баручки (825 машин), Куничина Гора (467 машин) и Шумилкино (377 машин). Статистика приводится на 6:00 15 сентября.

Ситуация на выезде из РФ со стороны Псковской области за границу намного лучше. Больше всего грузовых машин стоят на пункте Убылинка (130 машин) и Шумилкино (125 машин).

С легковыми автомобилями обстановка совсем иная. Там нет длинных очередей. Максимальное число легковушек стоят лишь на пункте пропуска Бурачки на выезд из России.