Сеул, 15 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Главный законодатель Китая Ли Чжаньшу прибыл в Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей прибыл в Южную Корею в сопровождении 66 человек.

Известно, что по прилете на авиабазу в Соннаме представителя Китая встретил генеральный секретарь Национального собрания (парламента) Ли Кван Чжэ.

В ходе зарубежный поездки Ли Чжаньшу встретится со спикером парламента Южной Кореи Ким Чжин Пхё, президентом Юн Сок Ёлем, а также посетит научно-исследовательский комплекс LG.