Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Китай повышает заявки на поставки газа по «Силе Сибири», заявил 15 сентября зампредседателя правления Газпрома Олег Аксютин.

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«ПАО «Газпром» фиксирует повышение заявки от китайских сторон на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири» даже в условиях замедления темпов роста спроса на газ в стране», — заявил он на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Аксютин добавил, что это говорит о высокой востребованности российского трубопроводного газа на китайском рынке.