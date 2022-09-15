Вена, 15 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС нет и никогда не было никаких военных целей, каковые могли бы стать предлогом для обстрелов станции. Об этом 15 сентября заявил на сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ постпред России Михаил Ульянов, его слова приводит постпредство РФ при международных организациях в Вене на своей странице в одной из соцсетей.

Запорожская АЭС

«Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания [киевских] обстрелов и нападений на ЗАЭС, не было и нет», — сказал он.

Также Ульянов уточнил, что Москва выступает в поддержку того, что Запорожская АЭС не должна быть объектом или плацдармом для атак.

«Для нас это аксиома, относящаяся не только к ЗАЭС, но и к любым АЭС в зоне военного конфликта», — пояснил постпред РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Энергодаре был задержан сотрудник Запорожской АЭС, порядка четырёх месяцев добровольно передававший информацию разведке киевских нацистов.